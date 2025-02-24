Denizli'de Okçuluk Yarışması Yapıldı - Son Dakika
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Denizli'de Okçuluk Yarışması Yapıldı

Denizli\'de Okçuluk Yarışması Yapıldı

Denizli'de okçuluk açık hava yarışmaları düzenlendi, kazanan sporcular ödüllerini aldı.

24.02.2025 11:20
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Denizli Okçuluk Açık Hava Yarışmaları hafta sonu Zafer Katrancı Tesislerinde gerçekleşti. Yarışmalarda dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Okçuluk Federasyonu Denizli İl Temsilciliği 2025 yılı faaliyet programında yer alan Açık Hava Okçuluk Yarışması 22 Şubat Cumartesi günü Zafer Katrancı Sahasında yapıldı. Yarışmalar U9, U10, U11, U12, U15, U18, U21, büyükler makaralı ve klasik yay kategorisinde 76 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışmalarda dereceye giren sporcular Antalya da yapılacak olan 2025 Ulusal Egemenlik Kupası yarışmasına katılmaya hak kazandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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