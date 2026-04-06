Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Oryantiring Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

06.04.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 52 ilden bin 350 sporcunun katılımıyla Denizli'de sona erdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona 52 ilden toplam bin 350 sporcu katıldı.

Şampiyonada uzun mesafe ve orta mesafe yarışları Honaz Milli Parkı ile Cankurtaran Karataş Köyü'nde, final etabı ise şehir merkezinde koşuldu.

Organizasyonda erkekler 16 yaş kategorisinde İstanbul Oryantiring Spor Kulübü'nden Kuzey Başol, kadınlarda Balıkesir GSİM Spor Kulübü'nden Zeynep İçyer, erkekler 18 yaş kategorisinde Pusula Spor Kulübü'nden Egemen Yiğit Bülbül, kadınlarda Efsa Sezin Akın, erkekler 20 yaş kategorisinde İstanbul Oryantiring Spor Kulübü'nden Poyraz Vural, kadınlar 20 yaş kategorisinde İnegöl Belediyesi Spor Kulübü'nden Azra Coşkun, erkek elit kategoride Jandarma Gücü Spor Kulübü'nden Ahmet Kaçmaz ve kadın elit kategoride Eskişehir Oryantiring Spor Kulübü'nden Elif Gökçe Ataman, Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki törende sporculara madalyalarını Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ile Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Hasan Siret Albayrak, takdim etti.

Kaynak: AA

Denizli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
Nijerya’da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı Nijerya'da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı

15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:09:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.