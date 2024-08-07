Denizli'de Satranç Türkiye Kupası'nda Miraç Melih Topuz Türkiye İkincisi - Son Dakika
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Denizli'de Satranç Türkiye Kupası'nda Miraç Melih Topuz Türkiye İkincisi

Denizli\'de Satranç Türkiye Kupası\'nda Miraç Melih Topuz Türkiye İkincisi

Denizli'de gerçekleştirilen 58 ilden 663 sporcunun katıldığı Satranç Türkiye Kupasında Miraç Melih Topuz Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı. Elazığ'ı temsilen katılan milli sporcu Miraç Melih Topuz yaptığı hamlelerle kürsüye çıkmayı başararak Türkiye ikincisi oldu.

07.08.2024 10:54
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Denizli'de gerçekleştirilen 58 ilden 663 sporcunun katıldığı ve her yaş ve seviyeden sporcunun hamle yaptığı Satranç Türkiye Kupasında Miraç Melih Topuz Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı.

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 58 ilden 663 sporcunun katıldığı Satranç Türkiye Kupasında, Elazığ'ı temsilen katılan milli sporcu Miraç Melih Topuz yaptığı hamlelerle kürsüye çıkmayı başararak Türkiye ikincisi oldu. Elde ettiği dereceyle Miraç, Türkiye'nin en iyi 10 satranç sporcusunun yer alacağı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Miraç kardeşimizi tebrik ediyorum. Satranç müsabakalarında bildiğimiz ve derecelerine aşina olduğumuz bir kardeşimiz. Şehrimiz ile ülkemizi, dünyada en iyi şekilde temsil ettiği için satrancın yıldızı olarak seçildi. Katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalarda da sıralamasıyla dikkat çeken bir sporcumuz. Elazığ satranç tarihinde şu ana kadar Türkiye kupasında ilk üçe giren ilk sporcu oldu. Elde ettiği derecelerle satrançta ivme yakalayan sporcumuz inşallah önümüzde ki turnuvalarda ve şampiyonalarda kürsüde boy gösterecek. Tabi bunun yanı sıra stadyumumuzda da bir satranç salonumuz var, buradaki salonumuzda da bir çok müsabaka ve şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle Çaturanga Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü sporcusu milli sporcumuz Miraç Melih Topuz ve antrenörümüz Oğuzhan Deniz'i tebrik ediyorum. Sporcumuz Miraç'a Türkiye'nin en iyi 10 satranç sporcusunun yer alacağı Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de Satranç Türkiye Kupası'nda Miraç Melih Topuz Türkiye İkincisi - Son Dakika

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