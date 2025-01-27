Denizli\'de Spor Eğitmenlerine Performans ve Motivasyon Eğitimi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesince düzenlenen 'Sporda Performans ve Motivasyon Eğitimi', Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi tarafından verildi.

Eğitim, spor yöneticiliği ve performans konularında uzmanlığıyla tanınan Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi tarafından verildi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya, şube müdürleri, koordinatörler ve spor eğitmenleri katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çavuşoğlu, sporun bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerindeki etkisine dikkat çekerek şunları ifade etti: "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak spor alanında yürüttüğümüz projelere büyük önem veriyoruz. Spor eğitmenlerimizin bilgi birikimlerini güncel tutması ve motivasyonlarını artırması, gençlerimiz ve sporcularımız için sunduğumuz hizmetin kalitesini doğrudan etkiliyor. Bu anlamda düzenlediğimiz bu eğitimle personelimizin daha etkin ve verimli bir şekilde görev yapmasını hedefliyoruz. Programda bizlerle olan Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi'ye ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

İnteraktif bir eğitim

Eğitim kapsamında, performans yönetimi, motivasyon teknikleri ve spor eğitmenlerinin liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik sunumlar yapıldı. Katılımcılar, bireysel performansı artırma yöntemleri, takım içi uyumu sağlama stratejileri ve sporcularla iletişim gibi konularda ayrıntılı bilgi edindi. Program, Prof. Dr. Ekmekçi'nin sorulara verdiği yanıtlarla interaktif bir şekilde sona erdi. - DENİZLİ