Denizli\'de Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Lig Müsabakaları Başlıyor

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Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Lig Müsabakaları Denizli'de 22-24 Mart tarihleri arasında yapılacak. 6 erkek, 8 kadın takımı finale yükselmek için parkeye çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun tarafından organize edilen Bölgesel Lig Müsabakaları başlıyor. 22-23-24 Mart 2024 tarihlerinde Denizli'de iki ayrı salonda yapılacak müsabakalara erkeklerde 6 takım, kadınlarda ise 8 takım katılacak. Kadınlar müsabakaları Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonuda, erkekler maçları ise Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak. Erkeklerde ve kadınlarda iki grup halinde yapılacak maçlarda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar Türkiye Finallerine katılım hakkı elde edecek. Yarışmaların organizasyonunu yürütecek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar sürerken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yarışacak tüm takımlara başarılar diledi. - DENİZLİ