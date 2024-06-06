Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz dönemi spor okulları başvuruları başlıyor

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Gençlik ve Spor İl Müdürlü tarafından düzenlenen 25 farklı branşta yaz dönemi spor okulları başvuruları başlıyor.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor okulları kursları, yaz dönemi ile birlikte 05-18 yaş grubu çocukları kapılarını açıyor. Kurslar kapsamında bu sene basketboldan karateye, eskrimden tekvandoya kadar 25 sportif branşta ücretsiz kurslar verilecek. GSB Spor Okulları çalışmalarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 115 antrenörün görev alacak. Merkez ve 19 ilde gerçekleştirilmesi planlanan spor kursları, Gençlik Merkezi kursları ve Engelsiz Spor Okullarına kayıtlar 07 Haziran Cuma günü saat 13.00 itibariyle online olarak yapılacak. Kurslar yer ve çalışma saatleri hakkında bilgi almak ve bizzat başvurmak isteyenler tüm Gençlik Spor İlçe Müdürlüklerine başvurularını yapabilecek. Ücretsiz olacak kurslarda bu yıl da yoğun ilginin olması bekleniyor.

İl Müdürü İlman, ailelerin desteğiyle gençlerin kurslara katılmasını istedi. - DENİZLİ