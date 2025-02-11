Denizli derbisinde kazanan lider Denizli İdmanyurdu oldu

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Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup 19. haftasında Denizli derbisine sahne oldu. Başkarcı Şehit Sami Stadından oynanan karşılaşmada Denizli İdmanYurdu Gürellerspor, Yeşil Çivril Belediyespor'u 4-2 mağlup etti. Yaklaşık 3 bin futbolseverin izlediği maçı kazanan Denizli İdmanyurdu, bu sonuçla lig de üst üste 12. galibiyetini aldı.

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup 19. haftasında Denizli derbisine sahne oldu. Başkarcı Şehit Sami Stadından oynanan karşılaşmada lider Denizli İdmanYurdu Gürellerspor, Yeşil Çivril Belediyespor'u 4-2 mağlup etti. Denizli İdmanyurdu maç sonunda puanını 44'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini; Tahsin Yılmaz, Sergen Şakirler ve Muhammed Akdeniz(2) kaydederken konuk ekibin golleri Alper Enes Kahraman ve Uğur Gezer'den geldi. Konuk ekip bu sonuçla 31 puanda kaldı. Karşılaşmanın 85. Dakikasında konuk ekipten Uğur Durmuş ile teknik sorumlu Sait Taş'ın tartışmasının ardından orta hakem Teknik Sorumlu Sait Taş'a kırmızı kart gösterdi. Denizli derbisinde ayrıca İsmail Konuk ve Emincan Konuk kardeşler ilk kez aynı takımda forma giydi.

Ev Sahibi Denizli İdmanyurdu Gürellerspor maça; Nevzat Çizmeci, Serkan Bultan, Ferhat Akçal, İsmail Konuk, Emincan Konuk, Muhammed Akdeniz, Yusuf Sunbat, Sergen Şakirler, Doğukan Güngör, Tahsin Yılmaz, Engin Mustafa Ulutaş 11' ile başladı. Konuk ekip ise; Arda Akın, Ömer Faruk Öztürk, Gökhan Açıkgöz, Devrim Aksongur, Orgun Kaan Ergen, Alper Enes Kahraman, Burak Köse, Oğuzhan Kuş, Kadir Kaan Sakızlı, Ramazan Oğulcan Kılınç, Hasan Hüseyin Şahin 11'i ile başladı.

İbrahim Gürel: "Şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz"

Karşılaşmayı ve ligi değerlendiren Denizli İdmanyurdu Gürellerspor Kulüp Başkanı İbrahim Gürel maçın önemine dikkat çekerek "Denizli derbisiydi. Maç öncesinde futbolcular üzerinde gergin bir ortam vardı. Çivril'in iddiasını sürdürebilmesi için bu maçı kazanması gerekiyordu. Maç esnasında da üstün olan taraf bizdik. Maçın başında 1-0 geriye düştüğümüzde de takımın kapasitesini bildiğimiz için endişe etmedik. Arka arkaya bulduğumuz gollerle de kazanmasını bildik. Hedefimiz şampiyonluk hedefe emin adımlarla ilerliyoruz "dedi.

Gökhan Kaynak: "Galibiyet her zaman önemli"

Kırmızı siyahlı takımın teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, çok iyi bir gidişatları olduğunu belirterek "Galibiyet her zaman önemli. Artık öyle haftalara geliyoruz ki oyununun o kadar önemli olmadığı sonucun ön plana çıktığı haftaları oynuyoruz. Kazanmak güzel. Yolumuza devam ediyoruz. Rakibimizin bu hafta bay olması nedeniyle tabelada 5 puanlık bir fark olacak. İnşallah bunu o maça kadar daha da açmayı planlıyoruz "diye konuştu.

Gökhan Kaynak: "Geriye düşsek de kazanmasını bildik"

Maçın her iki takım açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Teknik Sorumlu Kaynak "Maça gelecek olursak Denizli Derbisi önemli bir maçtı. Sonuçta Çivril takımı da hedefe kurulmuş bir takımdı. Onların da 3. Lig iddiası var ve devam ediyor. Maça da istediğimiz gibi başlayamadık. Şanssız da bir gol yedik ve 1-0 geriye düştük. Ama biz geriye de düşsek öne de geçsek oynamak istediğimiz oyundan vaz geçmiyoruz. Bunu zaten oyuncularım maçın devamında da ortaya koydular. İyi bir maç oldu. Gol pozisyonu zenginliği açısından bence gelen taraftarlar da zevkli bir maç izlemiştir. Tabi her maçın önemi ve hikayesi farklı. Geriye düştüğümüz maçı da çevirmiş olduk. Çünkü haftalardır geriye düşmeden kazanıyoruz. Dolayısıyla bizim yolumuza daha emin adımlarla devam etmemiz için kazanmamız gerekiyordu kazandık. Oyuncularımı da buradan kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Engin Mustafa Ulutaş: "Her hafta maçların zorluk derecesi artıyor"

Takım kaptanı Engin Mustafa Ulutaş'ta maçın çok zorlu geçtiğini belirterek "Zor oldu. Ama güzel oldu. Artık final haftalarına doğru gidiyoruz. Her geçen hafta maçlarımızın zorluk derecesi artıyor. Ama çok şükür taraf atarımızın da desteği ile oynayan oynamayan herkes bir bütün olarak Denizli derbisini kazandık. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Onlarda gerçekten bu ligin iyi takımlarından. Ciddi bütçelerle kurulmuş şampiyonluk parolası ile yola çıkmış takımlardan bir tanesi. Ama biz doludizgin yolumuza devam ediyoruz. Allaha şükürler olsun kazandık. Puan farkını da beşe çıkardık. Bundan sonra aklımız fikrimiz tek düşüncemiz şampiyonlukta. O kupayı Denizli'ye getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi. - DENİZLİ