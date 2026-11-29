TFF 3. Lig'in 14. haftasında Eskişehirspor, kendi sahasında Denizli İdman Yurdu 1959 SK ile karşılaştı ve rakibini 6-0 mağlup etti.

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper

Hakemler: Sezer Yalçın, Ramazan Çiftçi, Mete Topçu

Eskişehirspor: Bora Göymen, Ertuğrul Kurtuluş (Emre Sarıkaya dk. 46), Arda Okumuş, Fırat Sarı (Beykan Şimşek dk. 69), Mert Başer (Emre Tangeldi dk. 62), Mehmet Bağlı, İsmail Kulet (Murat Şenel dk. 63), Kerem Baykuş, Sarper Çağlar (Ahmet Kara dk. 46), Hasa Kaya, Osman Arslantaş

Denizli İdman Yurdu 1959 SK: Umutcan Yenisoy, Kemal Bayrak, Yunus Emre Bilgin, Yunus Emre Duyan, Şevket Yıldız (Yavuz Tatar dk. 63), Mustafa Arda Mutlu, Oktay Ergün (Hakan Kapukıran dk. 46), İmran Kaçmaz (Tuğrul Çitişli dk. 35), Emre Işık, Tolga Yakut (Metin arda Yenice dk. 83), Alperen Kahraman (Mehmet Deveci dk. 35)

Goller: Hasan Kaya (dk. 8), Osman Arslantaş (dk. 28 ve 32), Mert Başer (dk. 36), Kerem Baykuş (dk. 47 ve 79) (Eskişehirspor)