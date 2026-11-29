Denizli İdman Yurdu 1959 SK, Eskişehirspor deplasmanında 6-0 mağlup olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in 14. haftasında Denizli İdman Yurdu 1959 SK'yı sahasında 6-0 mağlup etti. Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Denizli İdman Yurdu 1959 SK 6-0 kaybetti.
TFF 3. Lig'in 14. haftasında Eskişehirspor, kendi sahasında Denizli İdman Yurdu 1959 SK ile karşılaştı ve rakibini 6-0 mağlup etti.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Sezer Yalçın, Ramazan Çiftçi, Mete Topçu
Eskişehirspor: Bora Göymen, Ertuğrul Kurtuluş (Emre Sarıkaya dk. 46), Arda Okumuş, Fırat Sarı (Beykan Şimşek dk. 69), Mert Başer (Emre Tangeldi dk. 62), Mehmet Bağlı, İsmail Kulet (Murat Şenel dk. 63), Kerem Baykuş, Sarper Çağlar (Ahmet Kara dk. 46), Hasa Kaya, Osman Arslantaş
Denizli İdman Yurdu 1959 SK: Umutcan Yenisoy, Kemal Bayrak, Yunus Emre Bilgin, Yunus Emre Duyan, Şevket Yıldız (Yavuz Tatar dk. 63), Mustafa Arda Mutlu, Oktay Ergün (Hakan Kapukıran dk. 46), İmran Kaçmaz (Tuğrul Çitişli dk. 35), Emre Işık, Tolga Yakut (Metin arda Yenice dk. 83), Alperen Kahraman (Mehmet Deveci dk. 35)
Goller: Hasan Kaya (dk. 8), Osman Arslantaş (dk. 28 ve 32), Mert Başer (dk. 36), Kerem Baykuş (dk. 47 ve 79) (Eskişehirspor)
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