Denizli İdman Yurdu kurucu başkanı, Ligde kalmak zor olacak - Son Dakika
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Denizli İdman Yurdu kurucu başkanı, Ligde kalmak zor olacak

Denizli İdman Yurdu kurucu başkanı, Ligde kalmak zor olacak
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Denizli İdman Yurdu 1959 Kurucu Başkanı İbrahim Gürel, transferlerin yetersiz olduğunu savunarak mevcut politikayı eleştirdi. Takımın sezonu zor geçirebileceğini belirten Gürel, 'İnşallah bu sene ligde kalırız' dedi.

Denizli İdman Yurdu 1959 Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, yeni sezon öncesi takımın transfer politikasını eleştirdi. Transferlerin yetersiz olduğunu savunan Gürel, "Geçmişte transferleri komite oluşturarak, teknik ekiple birlikte yapıyorduk. Şimdi iki kişinin eline kalmış gibi oldu. İnşallah bu sene ligde kalırız" dedi.

2026-2027 sezonunda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Denizli İdman Yurdu 1959, sezonun ilk haftasında 6 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını Teknik Sorumlu Okan Kayhan yönetiminde sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekipte sezon öncesi hazırlıklar devam ederken, kulübün kurucu başkanı ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Gürel açıklamalarda bulundu.

"Biz komite oluşturarak transfer ediyorduk, şimdi iki kişi karar veriyor"

Geçmiş yıllarda transferlerin titiz bir çalışma sonucunda gerçekleştirildiğini belirten Gürel, mevcut transfer politikasının doğru olmadığını savundu. İbrahim Gürel, "Geçtiğimiz dönemlerde transfer ettiğimiz bütün futbolcuları izleyerek alırdık. Komite oluştururduk. Hocasıyla, teknik ekibiyle, yönetici arkadaşlarımızla birlikte hocamızın oynatmak istediği futbola veya sahada görmek istediğimiz oyuna uygun oyuncuları seçer, bütçemize göre transfer ederdik. Bugüne kadar başarılı olduğumuz en önemli tarafımız transfer tarafımızdı" ifadelerini kullandı.

"Umarım bu sene ligde kalırız"

Rakip takımların transferlerini de değerlendiren İbrahim Gürel, Denizli İdman Yurdu'nun sezonu zor geçirebileceği görüşünde. Hazırlık maçlarını takip ettiğini ve rakiplerin kadrolarını incelediğini söyleyen Gürel, "Rakiplerimizin yaptığı transferlere baktığımızda kolay bir takım olmadığını görürsünüz. Hazırlık maçlarında da gördük. Okan hocaya da 'İnşallah bu sene ligde kalırız' dedim. Geçmişte hep yukarıyı hedeflediğimiz bir ortamda bunu söylemek ve düşünmek çok acı bir şey" diye konuştu.

"İstişare Kurulu transferlere el atmalı"

Kulüpte oluşturulan istişare kurulunun transfer sürecine daha fazla dahil olması gerektiğini savunan İbrahim Gürel, özellikle Ahmet İbanoğlu'na çağrıda bulundu. Gürel, "Özellikle Ahmet İbanoğlu hocamıza sesleniyorum. Futbolun her türlü harfini yemiş içmiş bir insan olarak ilgilenmesi gerekir. 'Biz istişare kuruluyuz, finansla yükümlüyüz, gerisine karışmayız' gibi söylemlerin takıma bir faydası yok. Siz parayı toparlayıp getireceksiniz, parayı kime teslim edeceksiniz? Transferi yapan kişiye. Transferi kim yapıyor, o belli. Bu takım Denizli'nin takımı. Denizlilerin sahip çıkması gerekiyor. Denizli'de doğmuş, büyümüş, Denizli'den ekmek yiyen insanların sahip çıkması gerekiyor. Diğer şahıslar bu sene var, seneye yok. Biz bu takımı bin bir emeklerle çıkardık" şeklinde konuştu.

Sezonun başlamasına kısa süre kala transferlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden İbrahim Gürel, "İstişare kurulunun yapılan transferleri iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu kulübün istişare kuruluysanız bunlara bakmanız gerekiyor. Siz de bu işe el atacaksınız. Amacımız Denizli İdman Yurdu'nun kalıcı başarısı. Ancak şu anda baktığımızda yapılan transferler çok kötü. Fikstüre baktığımızda ilk haftalar kolay gibi görünse de hazırlık maçlarından sonra ve diğer kulüplerin yaptığı transferleri dikkate aldığımızda takımın durumunu iyi görmüyorum. O yüzden tek dileğim takım düşmesin. Seneye Allah kerim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

İbrahim Gürel, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli İdman Yurdu kurucu başkanı, Ligde kalmak zor olacak - Son Dakika

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