Denizli İdman Yurdu şampiyonluk kupasını Asarlık maçı sonrası kaldıracak

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden ve 29. Haftada ikinci sıradaki Torbalıspor'un Yeşil Çivril Belediyespor'a 1-0 mağlup olması nedeniyle 4 puan farkla şampiyonluğunu ilan eden Denizli İdman Yurdu şampiyonluk kupasını 30. Haftada oynanacak olan Asarlıkspor maçı sonrası alacak.

2024-2025 sezonunda TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren ve liglerin bitmesine 1 hafta kala; 20 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alarak 65 puan toplayan Denizli İdman Yurdu, geride kalan haftada ikinci sıradaki Torbalıspor'un Yeşil Çivril Belediyespor'a mağlup olmasıyla şampiyonluğunu ilan etti.

Hafta boyu şampiyonluk kutlamasını sürdüren Denizli temsilcisi kırmızı siyahlılar ligin son haftasında oynayacakları Asarlıkspor maçının hazırlıklarını 2 Mayısta yapacağı tek çalışma ile tamamlayacak.

Asarlıkspor maçı sonrasında maçın oynanacağı Başkarcı Şehit Sami Stadında şampiyonluk kupasını da alacak olan Denizli İdman Yurdu'nda büyük gurur ve mutluluk bir arada yaşanıyor. Denizli'de protokole dahil herkesin davet edildiği, Denizlili futbolseverlerin de büyük ilgi göstermesi beklenen Asarlıkspor maçına ve kupa törenine yoğun katılım bekleniyor.

Başkan İbrahim Gürel, büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını belirterek "Sezon başındaki hedefimize ulaştık. Bunda emeği geçen, yönetim kuruluma, teknik heyetime, futbolcularıma, Denizlili futbolseverlere teşekkür ediyorum. Herkesi şampiyonluk kupasını alacağımız son maç olan Asarlıkspor maçına ve şampiyonluk kupasını alacağımız kupa törenine davet ediyorum" dedi.

Denizli İdman Yurdu - Asarlıkspor maçı 4 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.00'de Başkarcı Şehit Sami Er Stadında oynanacak. - DENİZLİ