Denizli İdman Yurdu Transferde İki Yeni İsim Aldı

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Ege temsilcilerinden Denizli İdman Yurdu, transferde Sivasspor U19 takımından savunma oyuncusu Şevket Yıldız ve son olarak Beykoz İshaklı forması giyen hücum oyuncusu Tusan Ubuz ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki Tusan, Eskişehirspor altyapısında yetişip geçen sezon Beykoz'da 2 maçta görev aldı.