Denizli İdman Yurdu Transferde İki Yeni İsim Aldı - Son Dakika
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Denizli İdman Yurdu Transferde İki Yeni İsim Aldı

Denizli İdman Yurdu Transferde İki Yeni İsim Aldı
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Denizli İdman Yurdu, Sivasspor U19'dan Şevket Yıldız ve Beykoz'dan Tusan Ubuz ile anlaştı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Ege temsilcilerinden Denizli İdman Yurdu, transferde Sivasspor U19 takımından savunma oyuncusu Şevket Yıldız ve son olarak Beykoz İshaklı forması giyen hücum oyuncusu Tusan Ubuz ile anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki Tusan, Eskişehirspor altyapısında yetişip geçen sezon Beykoz'da 2 maçta görev aldı.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli İdman Yurdu Transferde İki Yeni İsim Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli İdman Yurdu Transferde İki Yeni İsim Aldı - Son Dakika
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