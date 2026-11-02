Denizli İdmanyurdu 1959 SK, evinde Karşıyaka'ya 6-0 yenilip 6 puanda kaldı - Son Dakika
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Denizli İdmanyurdu 1959 SK, evinde Karşıyaka'ya 6-0 yenilip 6 puanda kaldı

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Denizli İdmanyurdu 1959 SK, evinde Karşıyaka\'ya 6-0 yenilip 6 puanda kaldı
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Nesine 3. Lig 2. Grup'un 9. haftasında Denizli İdmanyurdu 1959 SK, sahasında Karşıyaka'ya 6-0 mağlup oldu. İlk yarıyı 4-0 geride kapatan Denizli temsilcisi 6 puanda kalırken, Karşıyaka puanını 15'e çıkardı.

Nesine 3. Lig 2. Grup'un 9. haftasında Denizli İdmanyurdu 1959 SK, sahasında konuk ettiği Karşıyaka'ya 6-0 mağlup oldu.

İlk yarıda kalesinde dört gol gören Denizli temsilcisi, ikinci yarıda da rakibinin gol bulmasına engel olamadı. Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Denizli İdmanyurdu 1959 SK, ligin 9. haftasında Denizli Atatürk Stadı'nda İzmir temsilcisi Karşıyaka'yı ağırladı. Karşılaşmada istediği oyunu sahaya yansıtamayan kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibi karşısında sahadan 6-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı ve etkili başlayan konuk ekip Karşıyaka, henüz 7. dakikada Eren Arda Şan'ın kaydettiği golle öne geçti: 0-1. Erkenden gelen golün ardından baskısını artıran İzmir temsilcisi, 13. dakikada Veysel Karani Ünal ile farkı ikiye çıkarırken (0-2), 21. dakikada sahneye çıkan Mücahit Aslan skoru 0-3'e getirdi. İlk yarının son bölümünde de kontrolü elden bırakmayan Karşıyaka, 42. dakikada Gökdeniz Tandoğan'ın golüyle soyunma odasına 4-0 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutan konuk ekip, 55. dakikada Mücahit Aslan'ın kendisinin ikinci, takımının ise beşinci golünü kaydetmesiyle farkı 5'e çıkardı: 0-5. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 79. dakikada Ensar Akgün'den geldi ve mücadele Karşıyaka'nın 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Kendi sahasında aldığı ağır mağlubiyetle haftayı puansız kapatan Denizli İdmanyurdu 1959 SK taraftarlarını üzdü.

Denizli İdmanyurdu 6 puanda kaldı

Alınan bu sonuçla birlikte çıkışını sürdüren Karşıyaka puanını 15'e yükseltirken, ev sahibi Denizli İdmanyurdu 1959 SK 6 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, aldığı bu farklı mağlubiyetin ardından önümüzdeki haftalarda toparlanarak puan tablosunda yeniden üst sıralara tırmanmayı hedefleyecek.

Kaynak: İHA
KarşıyakaDenizliSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli İdmanyurdu 1959 SK, evinde Karşıyaka'ya 6-0 yenilip 6 puanda kaldı - Son Dakika
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