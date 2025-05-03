Denizli İdmanyurdu, Şampiyonluk Kupasını Asarlıkspor Maçında Kaldıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizli İdmanyurdu, Şampiyonluk Kupasını Asarlıkspor Maçında Kaldıracak

BÖLGESEL Amatör Lig 7'nci Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyerek 3'üncü Lig'e çıkmaya hak kazanan Denizli İdmanyurdu kupasına yarın Asarlıkspor'u ağırlayacağı son maçta kavuşacak.

03.05.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÖLGESEL Amatör Lig 7'nci Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyerek 3'üncü Lig'e çıkmaya hak kazanan Denizli İdmanyurdu kupasına yarın Asarlıkspor'u ağırlayacağı son maçta kavuşacak. Başkarcı Şehit Sami Er Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Sahayı bayram yeri gibi süsleyecek Denizli temsilcisi kupayı havaya kaldırıp tarihinde ilk kez profesyonel lige çıkmanın sevincini yaşayacak. Denizlispor'un küme düşmesiyle kenti yeni sezonda 3'üncü Lig'de yalnız Denizli İdmanyurdu temsil edecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli İdmanyurdu, Şampiyonluk Kupasını Asarlıkspor Maçında Kaldıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:28:00. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli İdmanyurdu, Şampiyonluk Kupasını Asarlıkspor Maçında Kaldıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.