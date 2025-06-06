Denizli İdmanyurdu U17 Türkiye Şampiyonası\'na Hazır

Denizli U17 Ligi'ni lider olarak tamamlayarak, Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil etme hakkını kazanan Denizli İdmanyurdu, hedefini final gruplarına kalmak olarak belirledi.

Denizli U17 Ligi'nde Play-off'a kalan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, başarısını sürdürerek şampiyonluğu elde etti. Bu sonuçla Denizli'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazanan Denizli İdmanyurdu, Kurban Bayramı sonrası oynanacak olan Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları için hazırlıklarını Teknik Sorumlu Ali Taşkın yönetiminde sürdürdü.

Şirinköy Stadı'nda yapılan ve futbolcuların oldukça istekli ve moralli oldukları antrenman sonrası çalışmaları değerlendiren Teknik Sorumlu Taşkın, uzun süre bir arada oynayan futbolculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Bu oyuncu grubum geçen sene çalıştığım 15 ve 16 yaş grubum. Yüzde seksen aynen devam ediyoruz. İki senedir aynı oyuncu grubu ile çalışıyoruz. U16'da bir şampiyonluk yaşadık. Öncelikle bu oyuncu grubum sezon başından sonuna kadar çok iyi çalıştı. Bu nedenle bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Bütün oyuncu grubumu tebrik ediyorum" dedi.

"Altyapı olarak başarılı bir sezon geçirdik"

Kulüp olarak altyapıda başarılı bir sezon geçirdiklerine dikkat çeken Teknik Sorumlu Taşkın, "Bu da hem oyuncu grubumun yaptığı fedakarlık hem de bizlerin, yönetimimizin, velilerimizin yaptığı fedakarlıklarla oldu. Tabii bu arada bize asıl bu başarıda ilham veren A takımımızın başarısı oldu. Onların maçlarını takip ettik. Yine oyuncularım onlarla birlikte maçlara geldi. Onların en büyük motivasyonu A takımımızın 3. Lig'e çıkması oldu. Futbolda motivasyon çok önemli. Altyapının bu başarıyı elde etmesinde A takımının geldiği durum çok etkili oldu" şeklinde konuştu.

Kulüp olarak gelecek yıllarda da bu başarıyı sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyen Taşkın, "İnşallah kulübümüz için güzel günler bizi bekliyor. İnşallah bu çocuklardan üst tarafa oyuncu vermeyi çok istiyoruz. İnşallah bu şekilde gençlerimizin gelişimi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Takıma güveniyorum"

Takım olarak U16 Ligi'nde de şampiyon olduklarına vurgu yapan Taşkın, "Türkiye Şampiyonası birinci kademe maçlarında U16 yaş kategorisinde yenilmeden elenmiştik. Buda bizim için tecrübe olmuştu. İnşallah U17'de de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çocuklarda o yetenek o güç var. Hepsine güveniyorum. Çocukların gelişimi için orada kazanılan başarılar çok önemli oluyor. Onlar için de motivasyon kaynağı oluyor. Bu nedenle başarılı olmak için elimizden geleni yaparak Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - DENİZLİ