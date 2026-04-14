Denizli Judo'da Altın Madalya
Denizli Judo'da Altın Madalya

14.04.2026 21:11
Münife Aydın Doğan, İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Judo İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında Denizli'yi temsil eden sporculardan Münife Aydın Doğan 78 kilogramda altın madalya kazandı. Denizlili sporcular bir altın, üç bronz madalya ile döndü.

Denizlili sporcular ulusal yarışmalarda başarılarını sürdürüyor. Ankara'da 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşen Spor Toto İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasında Denizlili Judocular tatamiye çıktı.

Münife'den Altın Madalya

Şampiyonada Denizli'yi temsil eden sporculardan 78 kilogramda sahaya çıkan Münife Aydın Doğan, rakiplerini geçerek altın madalyaya uzanarak Kadınlar Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada mindere çıkan diğer sporcularımızdan Nazifhan Özen erkekler 66 kilogramda Türkiye üçüncüsü, Ali Sarp 81 kilogramda. Erkekler'den Galip Şükrü Afşar 100 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. 73 Kilogramda Tunahan Tanrıöver ve 90 kilogramda yarışan Sümer Otamış, kategorilerinde beşinciliği elde etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın Doğan, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
