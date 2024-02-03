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Denizli Kick Boks Takımı Türkiye Şampiyonasında Başarılı Oldu - Son Dakika
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Spor

Denizli Kick Boks Takımı Türkiye Şampiyonasında Başarılı Oldu

Denizli Kick Boks Takımı Türkiye Şampiyonasında Başarılı Oldu

Denizli'den 2024 Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na giden Self Control Kickbox takımı 26 kişilik güçlü bir kadro ile katıldı. Antalya'da düzenlenen şampiyonada 2 Türkiye şampiyonluğu ve 4 ayrı Türkiye üçüncülüğü alan takım Denizli'ye döndü. Takım antrenörü Gökhan Denizli, sporcuların azmi ve kararlılığından gurur duyduklarını belirterek, ilerleyen günlerde dünya şampiyonalarına katılmak için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

03.02.2024 17:44
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DENİZLİ(İHA) – Türkiye 2024 Kick Boks Şampiyonası'nda, Denizlili 26 kişilik takım 2 Türkiye şampiyonluğu ve 4 Türkiye üçüncülüğü ile evine döndü.

Denizli'den 2024 Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na giden Self Control Kickbox takımı 26 kişilik güçlü bir kadro ile katıldı. Antalya'da düzenlenen şampiyonada 2 Türkiye şampiyonluğu ve 4 ayrı Türkiye üçüncülüğü alan takım Denizli'ye döndü. Takım Kick boks alanında isimlerinden söz ettirdi. Takım antrenörü Gökhan Denizli, "Sporcularımızın her biri, bu zafere katkıda bulundu. Onların azmi ve kararlılığı bizim en büyük gurur kaynağımız oldu. Denizlimize daha güzel başarılar getireceğiz. İlerleyen günlerde dünya şampiyonalarına katılmak için hazırlıklarımıza başladık." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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