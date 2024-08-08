Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Gençleri Sporla Buluşturdu - Son Dakika
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Spor

Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Gençleri Sporla Buluşturdu

Denizli\'nin Beyağaç Belediye Başkanı Gençleri Sporla Buluşturdu

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, yaz tatilinde gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen dostluk maçında gençleri yalnız bırakmadı.

08.08.2024 14:48  Güncelleme: 14:49
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Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, yaz tatilini spor yaparak değerlendiren gençleri oynadıkları dostluk maçında yalnız bırakmadı.

Beyağaç Belediyesi, ilçesinde ikamet eden gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sporu sevdirmek amacıyla, yaz tatili boyunca çeşitli spor etkinlikleri düzenledi. Genç ve çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında Beyağaç Belediye Spor Kulübü ile Muğla amatör ekiplerinden Düğerek Güneşspor arasında dostluk maçı yapıldı.

Öğrenci velilerinin de izlediği dostluk maçında gençleri yalnız bırakmayan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, yapılan dostluk müsabakasında gençleri spora olan sevgilerine ortak oldu. Tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Pütün, dostluk maçının ardından genç sporculara pide ziyafeti çekti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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