Denizli'nin en güzel güvercinleri yarışmayla belirlendi - Son Dakika
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Denizli'nin en güzel güvercinleri yarışmayla belirlendi

21.03.2022 13:22
Denizli'nin en güzel güvercinleri yarışmayla belirlendi

Denizlili güvercin yetiştiricileri tarafından bu yıl 8'inci defa Denizli'nin kendi güvercinlerinden Azman ırkı güzellik yarışması düzenlendi.

Denizlili güvercin yetiştiricileri tarafından bu yıl 8'inci defa Denizli'nin kendi güvercinlerinden Azman ırkı güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmaya 110 güvercin katıldı. Güzellik yarışması dişiler ve erkekler ayrı ayrı "süt beyaz" "kara kuyruk, gök kuyruk" ve "ciba (kanat kuyrukları renkli) kategorilerinde düzenlendi.

Denizli'de güvercin severler tarafından Denizli'nin kendi güvercin ırkı olan 'Azman' ırkı arasında güvercin güzellik yarışması düzenlendi. Bu yıl 8'inci defa düzenlenen ve Denizlili güvercin severlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya katılan 110 azman ırkı güvercinden 106'sı puanlamaya katıldı. Geleneksel güvercin güzellik yarışmasında bu yıl hakemlik görevini Dr. Hayri Ün, Şükrü Akay ve İskender Damgacı üstlendi. Yarışmaya Ahmet Balta, İrfan Büyükdağ, Harun Tanrıöğen ve Numan Bilgihan'da gözlemci olarak katıldı. Gün boyu devam eden yarışmada, hakemler hepsi birbirinden güzel Denizli ırkı Azman güvercinleri arasında puan vermekte zorlandı. Farklı kategorilerde yapılan güvercin güzellik yarışmasında Genç Kesme Erkeklerde Hüseyin Yılmaz birinci, Levent Bayazit ikinci ve Özgür Türemen üçüncü oldu. Genç Beyaz Erkeklerde Serkan Demir birinci, Kubilay Kılıç ikinci ve Hüseyin Yılmaz üçüncü oldu. Genç Kesme Dişilerde Kubilay Kılıç birinci, Levent Bayazit ikinci oldu. Genç Beyaz Dişilerde Levent Bayazit birinci, Serkan Demir ikinci ve Levent Bayazit üçüncü oldu. Genç Ciba Dişilerde İdris Balta birinci oldu. Yetişkin Kesme Erkeklerde Seven Şahal birinci, Fatih Aybay ikinci, Serkan Demir üçüncü ve Özgür Türemen dördüncü oldu. Yetişkin Kesme Dişilerde Seven Şahal'a ait güvercinler birincilik ve ikinciliği kazandı. Yetişkin Beyaz Erkeklerde Halil Kurt birinci, Fatih Aybay ikinci ve Murat Kıymaz üçüncü oldu. Yetişkin Beyaz Dişilerde Fatih Aybay birinci, Hüseyin Yılmaz ikinci ve Seven Şahal üçüncü oldu.

"Çok sayıda güvercin severimiz katıldı"

Yarışma hakemlerinden Dr. Hayri Ün, "Denizli ırkı Azman güvercinlerimiz arasında düzenlediğimiz geleneksel güvercin güzellik yarışmasına çok sayıda güvercin severimiz katıldı. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu yarışmalar Denizli ırkı güvercinlerimizden olan Azman için çok önemli. Burada güvercin severlerimiz yarışma nedeniyle bir araya geliyor, ırkın korunup gelecek kuşaklara bırakılması için birlikte hareket ediyorlar. Bu yıl 8'inci defa düzenlediğimiz yarışmada dereceye giren güvercin dostlarımıza ödüllerini ve hediyelerini verdik" dedi. - DENİZLİ

Denizli'nin en güzel güvercinleri yarışmayla belirlendi
Denizli'nin en güzel güvercinleri yarışmayla belirlendi
Denizli'nin en güzel güvercinleri yarışmayla belirlendi
Denizli'nin en güzel güvercinleri yarışmayla belirlendi
Denizli'nin en güzel güvercinleri yarışmayla belirlendi
Denizli'nin en güzel güvercinleri yarışmayla belirlendi

YORUMLAR
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Denizlili Dartçılar Türkiye Şampiyonasında birinciliği bırakmadı Denizlili Dartçılar Türkiye Şampiyonasında birinciliği bırakmadı Denizli fan üretiminde de lider olacak Denizli fan üretiminde de lider olacak

Serkan Demir, Hayri Ün, Denizli, Azman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli'nin en güzel güvercinleri yarışmayla belirlendi - Son Dakika


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