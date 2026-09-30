Denizli OSB\'de 7. masa tenisi turnuvasında kura çekildi, 20 takım mücadele edecek

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde firmalar arasında sosyal dayanışmayı, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Denizli OSB Masa Tenisi Turnuvası'nın bu yıl 7'ncisi gerçekleştiriliyor. Turnuva öncesinde teknik toplantı ve kura çekimi, Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş ve takım yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Denizli OSB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen teknik toplantıda turnuvanın müsabaka programı ve uygulama esasları değerlendirilirken, grupların belirlenmesine yönelik kura çekimi de gerçekleştirildi.

Denizli OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların çalışanlarından oluşan takımların mücadele edeceği turnuvada müsabakalar lig usulüne göre oynanacak. Grup karşılaşmaları sonunda gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar bir üst tura yükselirken, üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan takımlar ise klasman grubunda mücadele edecek. Müsabakalar, federasyon tarafından görevlendirilecek hakemler gözetiminde DOSTEK Koleji tesislerinde gerçekleştirilecek.

"Spor, çalışanlarımızı bir araya getiren önemli bir değer"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, turnuvanın yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda Bölge firmalarında görev yapan çalışanların bir araya gelmesine ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sunduğunu belirtti.

Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, "Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak üretimin, istihdamın ve ekonomik gelişmenin yanı sıra çalışanlarımızın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayan organizasyonları da önemsiyoruz. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvamızın 7'nci yılında da firmalarımızın gösterdiği ilgi ve katılım bizleri memnun ediyor. Sporun birleştirici ve kaynaştırıcı gücüyle çalışanlarımız arasında dostluk ve dayanışmanın daha da güçleneceğine inanıyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, müsabakaların centilmence ve keyifli bir atmosfer içerisinde geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş da teknik toplantıda yaptığı değerlendirmede, turnuvanın temel amacının Bölge firmalarında çalışanlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek, firmalar arasında kaynaşmayı sağlamak ve çalışanların motivasyonuna katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Bölge Müdürü Ahmet Taş, "Dostluk ve centilmenlik içerisinde, rekabetin heyecanını hep birlikte yaşayacağımız güzel bir turnuva bizleri bekliyor" dedi.

20 takım mücadele edecek

Denizli OSB'nin 7. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası'nda bu yıl 20 takım mücadele edecek.

4 Grup şeklinde gerçekleştirilecek Turnuvaya katılan takımlar şöyle:

Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş., AFZ Tekstil, Bahar Tekstil, Başaranlar Mermer, DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi, Gökhan Tekstil, Halmer Tekstil, Kaynak Tekstil, Nesa Tekstil A-Takımı, Nesa Tekstil B-Takımı, NF Kimya, Denizli OSB İtfaiye Müdürlüğü, Gürlek Jandarma Karakol Komutanlığı, Denizli OSB Müdürlüğü, PAÜ Hastaneleri OSB Polikliniği, Rateks Tekstil, Uğurlu Oto Cam A-Takımı, Uğurlu Oto Cam B-Takımı, Zorel Tekstil, Tan Tekstil.