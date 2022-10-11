Denizli spor haberi | Adrenalin tutkunları Merkezefendi off-road pistinde buluştu - Son Dakika
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Denizli spor haberi | Adrenalin tutkunları Merkezefendi off-road pistinde buluştu

11.10.2022 09:44
Denizli spor haberi | Adrenalin tutkunları Merkezefendi off-road pistinde buluştu

Denizli habere göre Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışı, yurdun dört bir yanından katılan adrenalin tutkunlarını ağırladı.

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışı, yurdun dört bir yanından katılan adrenalin tutkunlarını ağırladı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışları, Çakmak Mahallesi'ndeki Merkezefendi Belediyesi Off-Road Pistinde gerçekleştirildi. Yarışa yurdun dört bir yanından adrenalin tutkunları akın etti. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı dev yarışmada startı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan verdi. Startın verilmesiyle birlikte off-road pilotları en iyi dereceyi yapmak için büyük bir mücadele sergiledi.

Off-road kupaları sahiplerini buldu

Yarışların ilk gününde 30 off-road pilotu, 15 kilometrelik parkuru 4 kez turladı. Yarışların ikinci gününde ise sporcular 6 kilometrelik seyirci etabını 3 kez geçerek yarışları tamamladı. Genel klasmanda 120 etap derecesi ile Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi birinci oldu. 119 etap derecesi ile ikincilik Kemal Özsoy-Yiğitcan Yüksel ekibinin oldu. Üçüncülük ise 77 etap derecesi ile İlayda Hancı Korkut-Batuhan Korkut'un oldu. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ve takımlara kupaları ve ödülleri verildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli spor haberi | Adrenalin tutkunları Merkezefendi off-road pistinde buluştu - Son Dakika

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