Denizli spor haberleri | A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'ye set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 2'nci maçında Güney Kore'yi 25-14, 25-13, 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Milli takımda Saliha 17, Ebrar 16, Zehra 7, Hande 6, Cansu 5, Eda 4, Elif 2, Ayçin 2 ve Derya 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, B Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın TSİ 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
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