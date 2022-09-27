Denizli spor haberleri | A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'ye set vermedi - Son Dakika
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Denizli spor haberleri | A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'ye set vermedi

27.09.2022 16:23
Denizli spor haberleri | A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'ye set vermedi

Denizli haber: A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 2'nci maçında Güney Kore'yi 25-14, 25-13, 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 2'nci maçında Güney Kore'yi 25-14, 25-13, 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Milli takımda Saliha 17, Ebrar 16, Zehra 7, Hande 6, Cansu 5, Eda 4,  Elif 2, Ayçin 2 ve Derya 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, B Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın TSİ 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Denizli spor haberleri | A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'ye set vermedi - Son Dakika

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