Tavaslı Elif Dilara, dartta Avrupa\'nın zirvesine çıktı

Tavas Belediye Spor Kulübü sporcusu ve Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Elif Dilara Davulcu, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda U18 Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen ve Avrupa'nın en başarılı genç dart sporcularının mücadele ettiği Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'na Denizlili sporcu Elif Dilara Davulcu damga vurdu. Şampiyonada üstün bir performans sergileyen milli sporcu, rakiplerini tek tek geride bırakarak U18 Kızlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğu (1 Haziran 2026) kürsüsüne çıktı. Davulcu, bu büyük başarısının yanı sıra Kadınlar Open kategorisinde de Avrupa üçüncülüğü (30 Mayıs 2026) elde ederek çifte gurur yaşattı. Kariyerinde 6. kez milli formayı giyme başarısı gösteren ve daha önce İspanya, Letonya, Macaristan, Avusturya gibi ülkelerde düzenlenen uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil eden Elif Dilara Davulcu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçmiş dönemlerde Letonya'da Avrupa ikinciliği ve İspanya'da Avrupa üçüncülüğü dereceleri bulunan genç yetenek, Slovakya'da ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşı'mızı coşkuyla okuttu.

Tavas'ta Büyük Coşku

Tavas Belediye Spor Kulübü bünyesinde yetişen ve azmiyle dikkat çeken 10. sınıf öğrencisi Elif Dilara'nın bu tarihi başarısı memleketi Denizli ve Tavas ilçesinde büyük bir sevinçle karşılandı. Kulüp yönetimi ve teknik heyet, gösterdiği azim ve disiplinden dolayı genç sporcuyu tebrik ederek, bu başarıda emeği geçen ailesine, teknik ekibe ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. - DENİZLİ