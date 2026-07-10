Altın kemeri Denizli\'ye kazandırmak istiyor

Denizli'yi er meydanında gururla temsil eden genç yetenek Cahit Hamza Aysel, Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde kürsüye çıkarak tarihi bir başarıya imza attı. Zorlu rakiplerini tek tek geçerek madalyaya uzanan genç sporcu, bu büyük organizasyonda Denizli'nin adını kürsüye yazdıran tek isim olarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz yıl Kırkpınar'da çeyrek finalde elenerek büyük bir tecrübe kazanan Aysel, bu yıl sergilediği azim, disiplin ve teknik beceriyle yarım kalan hikayesini madalyayla taçlandırdı. Güreş otoriteleri tarafından şimdiden "geleceğin başpehlivanı" olarak gösterilen genç sporcu, er meydanındaki özgüveniyle büyük takdir topladı.

Antalya'da yeni bir dönem

Kariyerinde profesyonel bir vizyonla ilerleyen Cahit Hamza Aysel, hazırlık sürecine yeni bir ivme kazandırdı. Yaklaşık 1,5 aydır Antalya Döşemealtı Belediyesi güreş antrenörü Mustafa Kara ile birlikte yoğun bir kamp dönemi geçiren genç yıldız, bu süreçte teknik kapasitesini ve dayanıklılığını en üst seviyeye çıkardı. Antalya'daki profesyonel çalışma disiplininin meyvesini Kırkpınar kürsüsünde alan Aysel, Denizli'ye büyük bir gurur yaşattı.

Geleceğin şampiyonuna destek vurgusu

Sadece fiziksel gücüyle değil, centilmenliği ve spor ahlakıyla da örnek bir karakter sergileyen Cahit Hamza Aysel, Denizli'nin güreş potansiyelini Kırkpınar gibi dev bir arenada tek başına sırtladı. Güreş camiası, gelecekte altın kemer hedefiyle er meydanına çıkacak olan bu genç yeteneğe şehir olarak sahip çıkılması ve desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"Denizli'ye altın kemeri kazandıracağım"

Kırkpınar'da elde ettiği tarihi başarının ardından hedeflerini büyüten genç sporcu Cahit Hamza Aysel, memleketine şampiyonluk sözü verdi. Kendisine güvenenleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Aysel, "Kırkpınar er meydanında Denizli'mizi tek başıma da olsa kürsüde temsil edebilmek benim için çok büyük bir onurdu. Ancak bu madalya benim için sadece bir başlangıç. Antrenörüm Mustafa Kara ile birlikte çok doğru bir çalışma ritmi yakaladık ve her geçen gün daha da güçleniyorum. Benim asıl hedefim ve bu şehre olan borcum, o en büyük kürsüye çıkıp altın kemeri kuşanmaktır. Denizli halkının desteğini arkamda hissettiğim sürece sırtım yere gelmeyecek. İnşallah o hak ettiğimiz Altın Kemeri Denizli'ye kazandıracağım" dedi.

3 yılda 22 madalya

Genç sporcunun ailesi de üç yıla sığan bu muazzam gelişim öyküsünü gururla paylaştı. Cahit Hamza Aysel'in güreşe başlayalı henüz 3 yıl olmasına rağmen ata sporunun en önemli organizasyonlarında istikrarlı bir yükseliş gösterdiğini vurgulayan aile, 3 yılda kazanılan 22 madalyanın altını çizdi. - DENİZLİ