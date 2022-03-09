Denizlili şampiyonlar İbanoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Denizlili şampiyonlar İbanoğlu'nu ziyaret etti

09.03.2022 15:22
Denizlili şampiyonlar İbanoğlu'nu ziyaret etti

Türkiye Şampiyonu olup Milli Takıma seçilen Denizlili yüzücüler, antrenörleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Şampiyonu olup Milli Takıma seçilen Denizlili yüzücüler, antrenörleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti. Çalışmalardan hedeflere birçok şey konuşulurken, Denizli'de yüzme alt yapısının gelişiminin Türkiye'de örnek gösterildiği belirtildi.

Denizli'nin yüzmede ki alt yapı hamlesi ile yaklaşık altı yıl önce başlatılan çalışmalar ilk meyvelerini vermeye başladı. Son olarak 10-13 Şubat tarihlerinde Gebze'de gerçekleşen Bireysel Açık su Türkiye Şampiyonasına katılan Denizlili sporculardan İbrahim Burhan ve Emine Doğa Aktaş 1000 metre serbest stilde Türkiye Şampiyonu oldu. Berkay Çağdaş Ülker ise Türkiye altıncısı olmayı başardı.

Trabzon'da yapılan yarışlarda ise 400 metre serbest yarışında Ömer Emir Görkan Türkiye Şampiyonu olup altın madalya kazandı. 4x100 metre serbest mix bayrak yarışında ise Deniz Kılınç, Ece Su Üge, Ömer Emir Görkan ve Dilara Panin'den oluşan bayrak takımı Türkiye ikincisi oldu.

Şampiyonlar ibanoğlu'nu ziyaret etti

Şampiyon sporcular ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri ve Büyükşehir Belediye Yüzme Antrenörleri önceki gün Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti. 5-6 yaşlarında yüzmeyle tanıştıklarını söyleyen sporcular, antrenörleriyle oluşturdukları program doğrultusunda disiplinle çalıştıklarını, bazı günler sabahın ilk ışıklarında, bazen de gecenin ilerleyen saatlerinde antrenmanlar yaparak bu seviyeye ulaştıklarını belirtti.

Fotoğrafa sığmayan bir altyapı var

Yüzme branşının konuşulduğu ziyarette Denizli Büyükşehir Belediyespor çatısı altında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinin de yer aldığı tecrübeli bir ekip ile oluşturulan sistemin, ilk meyvelerinin toplanmaya başladığı kaydedildi. Başlangıç seviyesinde katılan çocukların zihinsel ve bedensel yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmesi önceliğiyle başlanan çalışmalardan, alt yapı ve performans gruplarına ve Milli Takımlara kadar uzanan eğlenceli bir ortamda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Antrenörler, ulusal yarışmalarda biraraya geldikleri Türkiye'nin önemli kulüplerinden yetkililerin Denizli'de ki yüzme altyapı çalışmalarından övgüyle bahsettiklerini ve örnek gösterilen bir şehir olduklarını ifade etti.

İbanoğlu şampiyonları kutladı

Yüzmede gerek alt yapı çalışmaları, gerekse performans sporcularına verilen emekler sonucunda başarılarında beraberinde geldiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, tesisleşme ve altyapı hamleleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Denizli'den olimpiyatlara kadar uzanacak bir hikayenin sadece hayalden ibaret olmadığını Denizlili sporcu Baturalp Ünlü'nün Tokyo'ya katılması ile gördüklerini söyleyen İbanoğlu, gece gündüz demeden çocuklarına destek olan ailelere ve başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sporculardan 11 yaş gurubunda İbrahim Burhan, Emine Doğa Aktaş ve Berkay Çağdaş Ülker'in Mayıs ayında Mersin'de yapılacak Milli Takım kadrosunda yer alacakları kaydedildi. - DENİZLİ

Denizlili şampiyonlar İbanoğlu'nu ziyaret etti
Denizlili şampiyonlar İbanoğlu'nu ziyaret etti

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Denizli, gençlik, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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