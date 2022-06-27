Denizlili sporcular Balıkesir 'Avlu'nun tozunu attı - Son Dakika
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Denizlili sporcular Balıkesir 'Avlu'nun tozunu attı

27.06.2022 13:57
Denizlili sporcular Balıkesir 'Avlu'nun tozunu attı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3.'sü gerçekleştirilen Avlu Balıkesir Triatlonunda, Denizli'yi temsil eden sporcular rakiplerini geride bırakarak kürse çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3.'sü gerçekleştirilen Avlu Balıkesir Triatlonunda, Denizli'yi temsil eden sporcular rakiplerini geride bırakarak kürse çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3.'sü gerçekleştirilen Avlu Balıkesir Triatlonu'nda; iki gün boyunca yaklaşık 650 triatlet ve paratriatlet Türkiye'nin en büyük havuzunda kıyasıya yarıştı. Balıkesir yüzme etabı kanalda gerçekleştirilen ülkedeki tek triatlon şampiyonasına 3. kez ev sahipliği yaptı. Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Balıkesir Avlu Triatlonu, hafta sonu Avlu Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2022 Balıkesir Avlu Triatlon Türkiye Kupası'nda; M3, yıldız, genç, elit, paratriatlon, yaş grubu ve karışık bayrak kategorilerinde, mini triatlon (400 metre yüzme, 8 kilometre bisiklet, 2.4 kilometre koşu), süper sprint triatlon (500 metre yüzme, 12 kilometre bisiklet, 3 kilometre koşu) ve sprint triatlon (750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu) mesafelerinde yarışlar yapıldı. Yarışlara; Türkiye'nin en iyi triatletlerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 650 sporcu katıldı.

Parkuru önce onlar geçti

650 sporcunun katıldığı Balıkesir'deki yarışmaya Pamukkale Su Sporları Kulübü adına katılan Denizli takımından Damlanur Demirbaş genç B kadınlar 2.'si, Burak Çağdaş genç A kategorisi 3.'lüğü, Selin Erdoğdu M3B kategorisi 3.'lüğü, Hatice Buse Ertekin yıldız kadınlar 17.'liği ve Emin Aydoğan elit erkekler 10.'lugunu kazandı.

Denizlili sporcuları tebrik eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya "Geçtiğimiz yıl burada Avrupa Kupası'nı gerçekleştirdik. Bu yılda yine Balıkesir'deyiz. Zorlu parkurda sporcularımız çok güzel ve organizasyon ve ev sahipliğinde centilmence yarıştılar. Triatlon sporunda ismini duyurmuş birçok ünlü sporcumuzda Balıkesir'de bizlerle oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Denizli sporcularımızda rakiplerini geçerek kürsü yaptılar, ikincilikler ve üçüncülükler kazandılar. Önümüzdeki yarışlarda sporcularımızdan birincilik te bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlili sporcular Balıkesir 'Avlu'nun tozunu attı - Son Dakika

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