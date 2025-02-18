Denizlispor'a Doğalgaz Kesintisi Uyarısı - Son Dakika
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Denizlispor'a Doğalgaz Kesintisi Uyarısı

Denizlispor\'a Doğalgaz Kesintisi Uyarısı

Zor günler geçiren Denizlispor, Enerya'nın doğalgaz faturası kesme uyarısına tepki gösterdi.

18.02.2025 15:08
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Zor günler geçiren Denizlispor, ödeyemediği doğalgaz faturası nedeniyle hatırlatma ve gaz kesme uyarısına sitem etti. Doğalgaz dağıtım şirketi Enerya, Denizlispor'un 1 milyon 961 bin TL'lik faturasının 19 Şubat'a kadar ödenmemesi halinde kesinti yapılacağını bildirdi. Ayrıca faturanın ödenmesinin ardından bir sonraki aya 754 bin TL'lik gecikme zammı uygulanacağı hatırlatıldı.

TFF Nesine 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor sosyal medya hesabında doğalgaz dağıtım şirketi Enerya'ya tepki gösterdi. Zor günler geçiren yeşil siyahlı ekip 'Yorumsuz' olarak paylaştığı hatırlatma mesajında Enerya'ya sitem etti. Denizlispor'un paylaştığı Enerya tarafından gönderilen hatırlatma ve gaz kesme uyarısında, "Aboneliklerinize ait toplamda 1 milyon 961 bin 160 TL vadesi geçmiş ödenmemiş doğalgaz tüketim bedeli borcunuz bulunmaktadır. Vadesi geçmiş olan tüketim bedeli faturalarına karşılık 754 bin 436 lira 68 kuruş gecikme bedeli (17.02.2025 tarihi itibari ile KDV dahil gecikme bedeli, ödeme tarihine göre gecikme bedeli değişkenlik gösterir)ödeme gerçekleştikten sonra ilk faturaya tahakkuk edilecektir. Vadesi geçmiş olan borçlarınızın ödenmemesi durumunda 19.02.2025 Çarşamba günü gaz arzınız durdurulacaktır" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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