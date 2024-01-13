Denizlispor\'a FIFA tarafından transfer yasağı getirilmedi

Denizlispor'a FIFA tarafından transfer yasağı getirildiği haberlerine açıklama yapan yeşil siyahlı kulüp, kalıcı transfer yasaklarının bulunmadığını, borçların ödendiği takdirde transfer yasağının kalkacağı duyuruldu.

FIFA'nın Türkiye'den 25 kulübe transfer yasağı getirdiğini açıklamasının ardından bazı mecralarda Denizlispor'un da bu kulüpler arasında olduğu iddiaları yayıldı. Yayılan bu haberlere istinaden açıklamalarda bulunan Denizlispor kulübü, yapılan haberlerin doğru olmadığı belirtildi. Mevcut cezalarından dolayı yayımlanan listede olduklarını belirten Yeşil siyahlı kulüp yaptığı açıklamanın devamında, "Kulübümüze daha önce verilen 2 dönem transfer yasağı devam etmekte olup, kalıcı transfer yasağımız bulunmadığı için borç ödendiği taktirde transfer yasağımız kalkacaktır. Kulübümüzle ilgili yeni bir transfer yasağının söz konusu olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ