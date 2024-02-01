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Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor ile berabere kaldı

Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor deplasmanında 3 maçlık suskunluğunu bozan yıldızı Bekir Turaç'ın golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen 2-2'lik beraberliğe razı olan Denizlispor, kazanamasa da kritik puanı hanesine yazdırdı. Grupta üst üste 2 yenilginin ardından deplasmandan puan çıkaran düşme barajındaki yeşil-siyahlı ekip, bir basamak üzerinde Sarıyer'le arasındaki puan farkını 3'e indirdi. 20 puana ulaşan Denizlispor grupta pazar günü yine en yakın rakiplerinden Etimesgut Belediyespor'u önemli sınavda ağırlayacak.

01.02.2024 11:53
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor deplasmanında 3 maçlık suskunluğunu bozan yıldızı Bekir Turaç'ın golleriyle iki kez öne geçmesine rağmen 2-2'lik beraberliğe razı olan Denizlispor, kazanamasa da kritik puanı hanesine yazdırdı.

Grupta üst üste 2 yenilginin ardından deplasmandan puan çıkaran düşme barajındaki yeşil-siyahlı ekip, bir basamak üzerinde Sarıyer'le arasındaki puan farkını 3'e indirdi. 20 puana ulaşan Denizlispor grupta pazar günü yine en yakın rakiplerinden Etimesgut Belediyespor'u önemli sınavda ağırlayacak.

Kaynak: DHA

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