Bir zamanlar Süper Lig'de fırtına estiren kulübün başkanı açlık grevine başladı - Son Dakika
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Bir zamanlar Süper Lig'de fırtına estiren kulübün başkanı açlık grevine başladı

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TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'nda süresiz açlık grevine başladığını duyurdu. Ergil, bu eylemi tek başına ve herhangi bir siyaseti karıştırmadan gerçekleştireceğini belirtti. Başkanın tepkisinin, takıma sahip çıkmayan herkese olduğu ifade edildi.

28.03.2025 10:30  Güncelleme: 11:00
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Daha önce 21 sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele eden ve şimdilerde TFF 3. Lig 4. Grupta yer alan Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, kent meydanında açlık grevine başladı.

AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen Ergil, gazetecilere, süresiz açlık grevine başladığını belirtti.

"BENİM İÇİN TAZİYE YERİ ŞEHİR MERKEZİDİR"

Takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığını ifade eden Ergil, "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor. Artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tek başımayım. Kimseyle planlamadım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim." dedi. Ergil, tepkisinin takıma sahip çıkmayan herkese olduğunu kaydetti.

Bir zamanlar Süper Lig\'de fırtına estiren kulübün başkanı açlık grevine başladı
Kaynak: AA

Delikliçınar Meydanı, Denizlispor, 3-sayfa, 3-sayfa, Siyaset, Yaşam, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir zamanlar Süper Lig'de fırtına estiren kulübün başkanı açlık grevine başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kasim Ozdal:
    Bari ramazanda yapaydın da sevap alaydın 3 3 Yanıtla
  • 367236:
    Beter olun 1 1 Yanıtla
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