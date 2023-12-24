Denizlispor, Belediye Derincespor\'u mağlup etti

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Tolga Akbaba, Erol Ernek, Çağrı Ateş

DENİZLİSPOR: Abdulkadir - Emre Sağlık, Emirhan, Muhammet, Ahmet Tekin, Mehmet Eren (Dk. 89 Ramazan), Alihan (Dk. 86 Deniz), Gökhan, Emre Furtuna (Dk. 89 Mehmet Ali), Oğuzhan (Dk. 68 Alaattin), Bekir Turaç

BELEDİYE DERİNCESPOR: Eray - Canberk Ömer (Dk. 68 Ali), Alpay, Tuğkan, Okan, Alperen, Furkan, Hüseyin (Dk. 44 Ünal Emre), Murat Arda (Dk. 86 Kerem), Taha, Mehmet Akyüz (Dk. 46 Eren)

GOLLER: Dk. 33 ve Dk. 74 Bekir Turaç (Denizlispor), Dk. 77 Alpay (Bld Derince)

SARI KARTLAR: Alaattin, Ahmet, Muhammet (Denizlispor), Murat Arda (Bld Derince)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftasında düşme hattından kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Denizlispor, evinde Belediye Derincespor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 33 ve 74'üncü dakikalarda Bekir Turaç Böke, Derince takımının golünü ise 77'nci dakikada Alpay attı. Bu sonuçla Denizlispor devre arasına 18 puanla, Derince ekibi ise 14 puanla girdi. Denizlispor bu galibiyetle iç sahadaki 4 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.