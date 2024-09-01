Denizlispor'da futbol şubesinin başında yeni yöneticiler - Son Dakika
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Denizlispor'da futbol şubesinin başında yeni yöneticiler

Denizlispor\'da futbol şubesinin başında yeni yöneticiler

Denizlispor'da futbol şubesinden sorumlu olacak yöneticiler belirlendi. Asbaşkan Güray Özkan ve yeni yönetim kurulu üyesi Özkan Dibekoğlu, kulübe yeni projelerle güç katacak. Futbol şubesi Alman disipliniyle çalışmaya devam edecek.

01.09.2024 11:49
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DENİZLİ,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizlispor'da futbolun başında olacak yöneticiler belirlendi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Asbaşkanımız Güray Özkan ve yeni yönetim kurulu üyemiz Özkan Dibekoğlu, futbol şubemizden sorumlu olacak. Yeni projelerle kulübümüze güç katacak olan futbol şubemiz, Alman disiplini ile çalışmaya devam edecek. Yönetici arkadaşlarımıza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'da futbol şubesinin başında yeni yöneticiler - Son Dakika

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