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Denizlispor'da görev dağılımı güncellendi - Son Dakika

Denizlispor'da görev dağılımı güncellendi

05.01.2022 15:49
Denizlispor'da görev dağılımı güncellendi

TFF 1. Lig takımlarından A. Denizlispor Yönetim Kurulu'nda yeniden görev dağılımı yapıldı.

TFF 1. Lig takımlarından A. Denizlispor Yönetim Kurulu'nda yeniden görev dağılımı yapıldı.

A. Denizlispor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uz başkanlığında yapılan son yönetim kurulu toplantısı sonucu yeni görev dağılımı şu şekilde oluştu.

Profesyonel Futbol Şube: Hikmet Olgun (Başkan Yardımcısı), Necip İrdem (Asbaşkan), Hasan Yıldırım, Ali Yörümez ve Nedim Demirkan (Üye)

Basın ve Dış İlişkiler: Taner Atilla (Başkan Yardımcısı), Hasan Yıldırım (Asbaşkan), Ömer Tuncer (Üye)

Taraftar-Stadyum ve Tesisler: Refik Kapan (Başkan Yardımcısı), Ahmet Aşıkoğlu (Asbaşkan), İsmail Kartal (Üye)

Mali İşler: Fethi Akcan (Başkan Yardımcısı), Seyit Berber (Asbaşkan), Ferhat Yıldırım (Üye)

Store ve Ar-Ge: Mehmet Teke (Başkan Yardımcısı), Derviş Gedik (Asbaşkan), Ersen Kaplan (Üye)

Reklam ve Pazarlama: Ali İnceören (Başkan Yardımcısı), İsmet Kaya (Asbaşkan), Cemal Işık (Üye)

Altyapı: Ömer Tuncer (Başkan Yardımcısı), Recep Dayı (Asbaşkan), Ersen Kaplan (Üye)

Hukuki İşler: İzzet Çağlar Altunbaş (Başkan Yardımcısı), Onur Kayhan (Asbaşkan), Taner Atilla (Üye) - DENİZLİ

Denizlispor'da görev dağılımı güncellendi

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Futbol Federasyonu, Denizlispor, Mehmet Uz, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor'da görev dağılımı güncellendi - Son Dakika Spor


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