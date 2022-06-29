Denizlispor'da İlhan ve Mayi antrenmanda - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor'da İlhan ve Mayi antrenmanda

29.06.2022 10:55
Denizlispor'da İlhan ve Mayi antrenmanda

Spor Toto 1'inci Lig'de mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor'da geçen hafta sözleşmesini tek taraflı feshetmesine rağmen ikna edilerek yeniden anlaşılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhan Depe, takımla antrenmanlara başladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor'da geçen hafta sözleşmesini tek taraflı feshetmesine rağmen ikna edilerek yeniden anlaşılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhan Depe, takımla antrenmanlara başladı. Sözleşmesi süren Gabonlu golcü Kevin Mayi de tatilden dönüp Haluk Ulusoy Tesisleri'nde takıma katıldı. Ömer Şişmanoğlu ve Lopes gibi önemli oyuncuları da takımda tutmayı başaran yeşil-siyahlılarda yönetim kombine biletleri satışa çıkardı. İç saha maçlarında geçerli sezonluk kombine kart bedelleri loca önü 2000, VIP 1000, B-D üst 900, A-E üst 750, A-E alt 600, maraton tribün ise 450 TL olarak açıklandı. Fiyatlarda öğrencilere, ailelere ve geçen sezondan kombine alanlara yüzde 15 indirim yapılacak.


YORUMLAR
500
Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı Denizlispor'da Muğdat bıraktı Denizlispor'da Muğdat bıraktı
Kaynak: DHA

Denizlispor, İlhan Depe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da İlhan ve Mayi antrenmanda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
10:33 Adana'nın ünlü tatlıcısı Kadayıfçı Olcay'ı kurşuna dizen katilin ilk vukuatı değilmiş! Ağabeyini de pompalı tüfekle öldürmüş
10:25 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 16,67 seviyesinden işlem görüyor
10:09 Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım
10:07 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı
09:54 Asgari ücret ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar
09:32 Ukraynalı kadınlar orduya sıra dışı destek! Çıplak fotoğraflarını satarak 800 bin dolar topladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 11:02:16. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor'da İlhan ve Mayi antrenmanda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement