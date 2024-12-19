Denizlispor'da Kongre ve Yönetim Krizi Sürüyor - Son Dakika
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Denizlispor'da Kongre ve Yönetim Krizi Sürüyor

Denizlispor\'da Kongre ve Yönetim Krizi Sürüyor

Süper Lig'den TFF 3. Lig'e düşen Denizlispor, yaşadığı transfer yasağı ve borç sıkıntıları nedeniyle olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek. Kulübün toplam borcu 391 milyon TL'ye ulaştı ve futbolculara olan borçları yüzünden yeni yaptırımların gelmesi bekleniyor.

19.12.2024 11:46  Güncelleme: 11:47
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SON 3 yıl içinde Süper Lig'den TFF 3'üncü Lig'e gerileyerek bu sezon 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta da devam eden transfer yasağı yüzünden altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla amatöre düşme hattında yer alan, FIFA'dan eski yabancılarından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puan silme cezası alıp dibe demir atan Denizlispor, yine kongreye odaklandı. Kulübün 12 Aralık'ta yapılan olağanüstü genel kurulunda aday çıkmayınca yönetimsiz kalan yeşil-siyahlılar yeniden kongreyi bekliyor. Denizlispor'un 1 ay içinde ikinci kez toplanacak olağanüstü kongresinin 3 Ocak Cuma günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi Vali Münir Raif Güney Toplantı Salonu'nda yapılacağı açıklanırken, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa seçim 10 Ocak'ta yapılacak.

Yıllarca Süper Lig'de yer alıp 2003'te UEFA Kupası'nda tarih yazan, henüz 2021 yılına kadar Süper Lig'de yer alan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor'da görev süresi biten yönetim, 12 Aralık'taki kongrede aday çıkmayıp takım sahipsiz kalınca kulübün anahtarlarını belediye ve valiliğe götürmüştü. İçinde bulunduğu sıkıntıları aşamayan Denizlispor'un toplam borcu geçtiğimiz günlerde 391 milyon 460 bin TL olarak açıklanmıştı. FIFA Disiplin Komitesi'nden aldığı 6 puan silme cezasıyla 4 puanla grubunda puan tablosunun en dibinde yer alan yeşil-siyahlılarda eski yabancı futbolcuların alacakları yüzünden yeni yaptırımlar da yolda.

Lopes'e olan 311 bin Euro borcu olan Denizlispor'un Süper Lig'de yer aldığı dönemden Mix Diskerud'a 227 bin Euro, Federico Varela'ya 584 bin Euro, Ismail Aissati'ye 486 bin Euro, Oscar Estupinan'a 174 bin Euro, Zakarya Bergdich'e 53 bin Euro, Muris Mesanovic'e 201 bin Euro, Marvin Bakalorz'a 708 bin Euro, Modou Barrow'a 150 bin Euro, Radoslaw Murawski'ye 315 bin Euro, Angelo Sagal'a 493 bin Euro, Matthieu Dossevie'ye 211 bin Euro, Fabiano Leismann'a 525 bin Euro, Hugo Rodellega'ya 840 bin Euro, Ayman Ben Mohamed'e 137 bin Euro, Stackhowiak'a 189 bin Euro, Brahim Darri'ye 99 bin Euro, Hadi Sacko 412 bin Euro, Leo Schwachlen'e 86 bin Euro, Djedje'ye de 83 bin Euro borcu var. Mevcut kadrodan kaleci Ertuğrul Bağ, defans Emirhan Kaşçıoğlu ve forvet oyuncusu Alihan Kalkan ise kulüpten ayrılma kararı almıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'da Kongre ve Yönetim Krizi Sürüyor - Son Dakika

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