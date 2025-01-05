Denizlispor'da Kriz: Genç Oyuncular Takımdan Ayrılıyor

Spor

DENİZLİ,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 3,5 yıldır açılamayan transfer yasağı nedeniyle kadrosu altyapı oyuncularından kurulu olan, başkansız kalan, FIFA tarafından 6 puanı da silinince amatör kümeye düşme hattında son sıraya demir atan Denizlispor, elindeki gençleri de kaybediyor. Yeşil-siyahlılardan ayrılmak isteyerek ilk yarının son maçına çıkmayan isimlerden kaleci Ertuğrul Bağ ara transferde Kahramanmaraş İstiklalspor'la, kanat oyuncusu Alihan Kalkan da Amasyaspor'la sözleşme imzaladı. Defans oyuncusu Emirhan Kaşçıoğlu'nun kulüp arayışı sürüyor. Yeşil-siyahlılarda Ertuğrul 11 Aralık'ta, Alihan ise 13 Aralık'ta sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Belirsizliğe gömülüp 10 Ocak'taki olağanüstü kongreyi bekleyen Denizlispor'da takımda kalan oyuncular Teknik Direktör Ali Yalçın yönetimindeki antrenmanlarını sürdürüyor.