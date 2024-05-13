Denizlispor'da seçimli genel kurul öncesi adaylık açıklandı - Son Dakika
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Denizlispor'da seçimli genel kurul öncesi adaylık açıklandı

Denizlispor\'da seçimli genel kurul öncesi adaylık açıklandı

Denizlispor'un tarihinde ilk kez 3. Lige düşmesinin ardından yapılan seçimli genel kurul öncesi Ahmet Yakın Yıldırım adaylığını açıkladı. Yıldırım, Denizlispor'u Denizlilerin projeleriyle ayağa kaldıracağını belirtti.

13.05.2024 18:34  Güncelleme: 18:36
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DENİZLİ (İHA) – Tarihinde ilk kez 3. Lige düşen Denizlispor'da yarın yapılan seçimli genel kurul öncesi adaylığını açıklayan Ahmet Yakın Yıldırım; "Denizlispor'u, yine Denizlilerin projeleri ayağa kaldıracaktır" dedi.

Denizlispor'un geçmiş ve gelecek tüm yönetimlerinin genel kurulda hesap vermek, geride kalan mali yılda yürütülen faaliyetleri şeffaflıkla anlatmak ve geleceğe dair vizyonlarını somut bir şekilde anlatmakla yükümlü olduğuna işaret eden Yıldırım, "Denizlispor'un kimliği bellidir. Denizlispor, en yüksek seviyeyi hedefleyen bir kulüptür. Her ne kadar içerisinde bulunduğumuz mevcut gerçekler ve zorluklar olsa da bu durum, ulaşmak istediğimiz hedeften bizleri bir adım bile uzaklaştıramaz. Bulunduğumuz bu dönemde bizler çok iyi biliyoruz ki; sportif başarı, idari başarı ve mali disiplin birbirinden ayrı düşünülemez. Hedefimiz, idari açıdan verimli, mali açıdan sürdürülebilir, kendine özgü etkinliklerle büyüyen bir Denizlispor'dur. Ancak ne yazık ki bugünkü gerçeklerimiz ise bu hedeflerden çok uzaktadır. Denizlispor genel kurulu, divan kurulu, sporcuları, üyeleri ve büyük taraftarıyla birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Önümüzdeki süreçte tüm iletişim kanallarımızı açarak, camiamızın iç iletişimini kuvvetlendireceğiz. Gelişen teknolojiyle beraber iletişim mecralarımızı güçlü hale getireceğiz. Bunu yaparken de camiamızın tüm paydaşları ile fikir alışverişinde bulunabileceğimiz ortamlar oluşturacağız. Şehrimizin en büyük markası olan Denizlispor'un, sorunlarını konuşarak çözecek, geleceğe yönelik adımları hep beraber atacağız" diye konuştu.

"Denizlispor hiç kimsenin ek işi olamaz, olmamalıdır" diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Denizlispor'u ancak ve ancak tek işi Denizlispor olanlar yönetmelidir.Kulübün borcunun büyüklüğü bizleri korkutmuyor, sizleri de korkutmasın. İçinden çıkılamayacak bir durum, asla söz konusu değildir.

Marka değeri düşünüldüğünde, çözümün de doğru projelerle sağlanabileceği çok açıktır. Denizlispor'u bir an önce huzura, sonra da başarıya götürecek yol bellidir. Yapacağımız ilk şey güven ortamını sağlamak olacaktır. Güven ortamını sağladıktan sonra ise Denizlispor'u, yine Denizlilerin projeleri ayağa kaldıracaktır. Kamu, belediye,değerli Denizlili iş insanları ve Denizlispor'a gönül vermiş kişilerle uyumlu bir şekilde iş birliği yaparak Denizlispor'u hak ettiği yerlere hep birlikte taşıyacağız. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi bile olmasın. Kelimelerin tükendiği zamanlarda en iyisi susmaktır, derler. Denizlispor için de artık kelimeler tükenmiştir. Bundan sonra icraat vaktidir. Artık kaybedecek tek bir günümüz bile yoktur. Biz çözüme katkıda bulunmak isteyen herkesle iş birliği yapmaya, beraber yol almaya hazırız" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'da seçimli genel kurul öncesi adaylık açıklandı - Son Dakika

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