Denizlispor'dan Bilet Fiyatlarına İndirim - Son Dakika
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Denizlispor'dan Bilet Fiyatlarına İndirim

Denizlispor\'dan Bilet Fiyatlarına İndirim

Denizlispor, Kırıkkale FK maçının bilet fiyatlarını 5 TL'ye düşürdü. Taraftarlar davet edildi.

05.03.2025 09:38
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DENİZLİ (İHA) – TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, hafta sonu iç sahada oynanacak olan Kırıkkale FK maçı bilet fiyatlarını 5 TL'ye düşürerek, taraftarları tribünlere davet etti.

Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Taraftarımızın desteğiyle sahamızda önemli bir mücadeleye çıkıyoruz. Denizlispor'umuz, 9 Mart 2025 Pazar günü saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda Kırıkkale FK ile karşılaşacak. Maça girişler sadece 5 TL olarak belirlendi. Bilet satışları, 3 Mart Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Denizli Atatürk Stadyumu gişelerinden yapılacaktır. Bu kritik maçta tribünleri doldurarak takımımıza destek olalım. Hep birlikte Denizlispor'umuza güç verelim" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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