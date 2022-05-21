Denizlispor'dan güzel kapanış

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesinden galip çıkan Altaş Denizlispor, sezonun son haftasında play-off oynamayı garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde 4-0 yenerek 2021-2022 sezonunu mutlu bitirdi.

Taraftarına galibiyet armağan eden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mesut Bakkal, takımın ligde kalmasının her açıdan çok iyi olduğunu söyledi. Zorlu bir süreci tamamladıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Öncelikle herkese hayırlı olsun. 15 maçta 9 galibiyet aldık, geçen hafta da kümede kalmayı garantiledik. Oyuncularımı kutluyorum. Yönetime teşekkür ediyorum, Denizli'nin bu sene ligde kalması her açıdan çok önemliydi. Bunu da başardık ve mutluyuz" dedi.