Denizlispor'de seferberlik ilan edildi - Son Dakika
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Denizlispor'de seferberlik ilan edildi

26.04.2022 12:05
Denizlispor'de seferberlik ilan edildi

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Bursaspor'a 1-0 yenilerek kurtuluş yolunda avantaj kaybeden Altaş Denizlispor'da pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi seferberlik ilan edildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Bursaspor'a 1-0 yenilerek kurtuluş yolunda avantaj kaybeden Altaş Denizlispor'da pazar günü oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi seferberlik ilan edildi. Atatürk Stadı'nda rakibiyle son derecek kritik bir karşılaşmaya çıkacak yeşil-siyahlılarda yönetim, tribünleri doldurmak için kolları sıvadı. Kurmaylar, maraton tribününün öğrencilere ücretsiz olarak açılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Denizlispor logolu passolig kartına sahip tüm öğrencilere pazar günü saat 16.00'da oynayacağımız Gençlerbirliği maçı ücretsiz. Denizli Atatürk Stadyumu'nda bulunan Passolig gişesinden biletinizi ücretsiz olarak tanımlatabilirsiniz" ifadeleri yer aldı. Yönetim aynı zamanda bilet fiyatlarını da açıkladı. Buna göre VIP ve Loca önü 50, B-D üst 30, A-E üst 20, A-E alt 15 ve maraton tribününü ise 10 TL'den satışa çıkardı.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, bu önemli maçta taraftarların takımını mutlaka desteklemesi gerektiğini ifade etti. Takıma sonuna kadar güvendiğini dile getiren Mehmet Uz, "Taraftarımızın itici gücüyle Gençlerbirliği karşılaşmasını kayıpsız geçeceğiz. Tüm Denizli halkının desteğine ihtiyacımız var. Bu kritik günde kimse bizi yalnız bırakmasın. Oyuncularımız ve teknik ekibimiz sahada gereken tüm mücadeleyi gösterecektir. Taraftarımız da var gücüyle bizleri destekleyecektir" dedi.Denizlispor bu maç öncesi 39 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde yer alıyor.


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Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte bayram yapmak istiyor Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte bayram yapmak istiyor Bursaspor'da Deniz Aydın, Manisa FK maçında yok Bursaspor'da Deniz Aydın, Manisa FK maçında yok

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Kaynak: DHA

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