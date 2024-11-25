Denizlispor, Edirnespor\'u 3-1 yenerek galip geldi

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TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, deplasmanda konuk olduğu Edirnespor'u 3-1 mağlup ederek 11 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

TFF 3. Lig 4. Grupta oynadığı 11 karşılaşmada elde ettiği 1 galibiyet, 4 beraber ve 6 mağlubiyetle topladığı 7 puanla 14'üncü sırada yer alan Denizlispor, ligin 12. Haftasında deplasmanda Edirnespor'a konuk oldu. Maçın 3'üncü dakikasında Edirnespor'da Ömercan Öndaş'ın attığı golle 1-0 yeni duruma düşen Denizlispor, bu gole maçın 23'üncü dakikasında Rıza mert Pişirici, ikinci yarının 47'inci dakikasında ise Emre Furtuna'nın golleriyle cevap vererek, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Lige 3-1'Lik Bergama Belediyespor galibiyetiyle başlayan ve bu maçında ardından 3 puan ile hiç tanışamayan Denizlispor, aldığı deplasman galibiyetiyle puanını 10' yükseltti. Haftalar küme düşme hattından kurtularak moral bulan Denizlisporlu futbolcular, maçtan sonra büyük mutluluk yaşadı.

Edirnespor galibiyetiyle çıkış yakalamak isteyen Denizlispor, önümüzdeki hafta sonu hafta deplasmanda Mardin 1969'a konuk olacak. - DENİZLİ