Denizlispor, genç oyuncuyu takımda tuttu

Spor

DENİZLİ,

TFF 3'üncü Lig'de 3 yıldır süren transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı oyuncularından oluşan kadroyla mücadele edecek Denizlispor, U19 takımından stoper Rıza Mert Pişirici'yi takımda tuttu. Kütahyaspor'dan teklif aldığı öğrenilen genç oyuncu, kulübünde kalmayı seçerek A takıma yükseltildi. Yeşil-siyahlılarda takımdan ayrılmak isteyip serbest kalma hakkı elde eden 10 numara Samet Emre Gündüz'le ise ipler tamamen koptu. Oyuncunun ve ailesinin takımda kalmayı kesinlikle kabul etmediği öğrenildi.