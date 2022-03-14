Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

14.03.2022 17:23
Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

Son 4 maçta 3 galibiyet alan A. Denizlispor, bugün yaptığı antrenmanla ligdeki hazırlıklarını sürdürmeye devam etti.

Son 4 maçta 3 galibiyet alan A. Denizlispor, bugün yaptığı antrenmanla ligdeki hazırlıklarını sürdürmeye devam etti.

Son maçlarda aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıkma umutlarını güçlendiren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam etti. Yeşil siyahlı ekibin antrenmanı, ısınma çalışmasıyla başlayıp taktik çalışmayla sona erdi. Ligde 30 puanla 16. sırada yer alan Denizlispor, bir sonraki maçında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. - DENİZLİ

Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor
Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor
Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor

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Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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