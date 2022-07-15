Denizlispor kamp çalışmalarına başladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur'daki kamp çalışmalarına başladı.
A. Denizlispor, sezon öncesi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen Burdur kampın ilk antrenmanını, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde akşam saatlerinde yaptı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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