Denizlispor kamp çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Denizlispor kamp çalışmalarına başladı

15.07.2022 22:35
Denizlispor kamp çalışmalarına başladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur'daki kamp çalışmalarına başladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, Burdur'daki kamp çalışmalarına başladı.

A. Denizlispor, sezon öncesi çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen Burdur kampın ilk antrenmanını, Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde akşam saatlerinde yaptı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor kamp çalışmalarına başladı - Son Dakika

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