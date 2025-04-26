Denizlispor Küme Düştü

YILLARCA Süper Lig'de mücadele eden, bir dönem ülkemizi Avrupa kupalarında da temsil eden Denizlispor 3'üncü Lig'de küme düştü. Son hafta maçında evinde Niğde Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'e geriledi. Konuk takım 45'inci dakikada Şahin'le 1-0 öne geçti. Denizlispor 45 artı 1'inci dakikada Emre ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda ise gol bulamayan Denizlispor 21 puana yükselse de ligi 14'üncü bitirdi ve resmen küme düştü.