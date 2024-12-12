Denizlispor, Olağanüstü Genel Kurulda Aday Çıkmadı, Kulüp Sahipsiz Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizlispor, Olağanüstü Genel Kurulda Aday Çıkmadı, Kulüp Sahipsiz Kaldı

Denizlispor, Olağanüstü Genel Kurulda Aday Çıkmadı, Kulüp Sahipsiz Kaldı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'un olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmadı. Kulüp başkanı Ahmet Yalın Yıldırım istifa etti ve kulüp anahtarları Valilik ve belediyeye teslim edilecek.

12.12.2024 21:37  Güncelleme: 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FUTBOLDA bu sezon ilk kez düştüğü TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağı nedeniyle tamamen genç oyunculardan kurulu kadroyla amatöre düşmemek için mücadele eden Denizlispor'da olağanüstü genel kurulda aday çıkmadı. Ege ve Türk futbolunun en köklü kulüplerinden yeşil-siyahlılar sahipsiz kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu görevinden istifa etmiştir. Yarın kulübümüzün anahtarları Valilik ve belediyeye teslim edilecektir" denildi.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda 4 Aralık'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen ve bugün tekrar aynı salonda yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda herhangi bir aday çıkmamıştır. Bu nedenle, mevcut kulüp başkanımız Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu görevinden istifa etmiştir. Yarın kulübümüzün anahtarları Valilik ve belediyeye teslim edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı. Yıllarca Süper Lig'de yer alıp son olarak 2021'de küme düşen Denizlispor, 2003-2004 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti. Yeşil-siyahlı ekip, Fransa'nın Lorient, Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag ve Fransa'nın Olympique Lyon takımını eleyerek 4'üncü tura yükselme başarısını gösterdi. Bu turda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı, o sezon kupayı kazanan Porto'ya elenen ve çeyrek finalin kapısına kadar ilerleyen Denizlispor elde ettiği zaferlerle Türk futbolseverlerin gönlünde taht kurmuştu.

Kaynak: DHA

Denizlispor, Politika, Futbol, Yalın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor, Olağanüstü Genel Kurulda Aday Çıkmadı, Kulüp Sahipsiz Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:27 Burhan Köroğlu, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi
22:13 Çarpıcı iddia: İsrail, İran’ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor Çarpıcı iddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
09:54 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP’yi takipten çıktı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP'yi takipten çıktı
09:48 Forbes’un “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını“ listesinde Türkiye’den tek bir isim yer aldı Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde Türkiye'den tek bir isim yer aldı
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:35 Altın yeni rekora hazırlanıyor Altın yeni rekora hazırlanıyor
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 23:02:53. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor, Olağanüstü Genel Kurulda Aday Çıkmadı, Kulüp Sahipsiz Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.