DENİZLİ (İHA) – TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Denizlispor, seyircisiz oynanan karşılaşmada sahasında konuk ettiği Sarıyer ile 0 – 0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren ve 27 puana sahip 18'inci sırada yer alan Denizlispor, ligin 33'üncü haftasında en önemli rakiplerinden olan İstanbul temsilcisi Sarıyer'i ağırladı. Oynadığı son lig maçında deplasmanda Menemen FK'ya 3-1 mağlup olan ve geçen haftayı bay takım olarak geçen Denizlispor, sahasında oynadığı önemli karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. İç sahada oynanan Somaspor maçında yapılan kötü tezahürat nedeniyle cezası bulunan Denizlispor, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarının desteğinden yoksun olarak başladı.
90 dakika boyunca iyi bir performans sergileyen Denizlispor, yakaladığı birkaç gol pozisyonundan da faydalanamadı. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Sarıyer ile 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Denizlispor, ligde kalma ümitlerini son 5 maça bıraktı.
Denizlispor ile 100. maçına çıkan başarılı stoper Muhammet Özkan'a maç öncesi Kulüp Başkanı Mehmet Uz ve Teknik Direktör Özcan Bizati tarafından 100 numaralı forma ve plaket takdim edildi. - DENİZLİ
Son Dakika › Spor › Denizlispor, Sarıyer ile berabere kaldı - Son Dakika
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?