Denizlispor, Sarıyer ile berabere kaldı

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DENİZLİ (İHA) – TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Denizlispor, seyircisiz oynanan karşılaşmada sahasında konuk ettiği Sarıyer ile 0 – 0 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren ve 27 puana sahip 18'inci sırada yer alan Denizlispor, ligin 33'üncü haftasında en önemli rakiplerinden olan İstanbul temsilcisi Sarıyer'i ağırladı. Oynadığı son lig maçında deplasmanda Menemen FK'ya 3-1 mağlup olan ve geçen haftayı bay takım olarak geçen Denizlispor, sahasında oynadığı önemli karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. İç sahada oynanan Somaspor maçında yapılan kötü tezahürat nedeniyle cezası bulunan Denizlispor, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarının desteğinden yoksun olarak başladı.

90 dakika boyunca iyi bir performans sergileyen Denizlispor, yakaladığı birkaç gol pozisyonundan da faydalanamadı. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Sarıyer ile 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Denizlispor, ligde kalma ümitlerini son 5 maça bıraktı.

Denizlispor ile 100. maçına çıkan başarılı stoper Muhammet Özkan'a maç öncesi Kulüp Başkanı Mehmet Uz ve Teknik Direktör Özcan Bizati tarafından 100 numaralı forma ve plaket takdim edildi. - DENİZLİ