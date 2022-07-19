Denizlispor son sürat lige hazırlanıyor - Son Dakika
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Denizlispor son sürat lige hazırlanıyor

19.07.2022 12:46
Denizlispor son sürat lige hazırlanıyor

A. Denizlispor, Burdur kampındaki hazırlıklarını yaptığı taktik teknik ve taktik antrenmanla sürdürdü.

A. Denizlispor, Burdur kampındaki hazırlıklarını yaptığı taktik teknik ve taktik antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, 20 günlük Denizli kampının ardından gittiği Burdur'da hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde gerçekleşen antrenmanlarla lige güzel bir giriş yapmak istiyor. Geçen sezon ki kadrosuna alt yapıdan genç oyuncularla takviye yapan yeşil siyahlı ekip, hazırlık maçlarıyla yeni sezona çıkacak. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam Denizlispor mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyor Denizlispor mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyor
Kaynak: İHA

Denizlispor, Denizli, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor son sürat lige hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor son sürat lige hazırlanıyor - Son Dakika
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