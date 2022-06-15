Denizlispor, Mesut Bakkal ile yola devam ediyor - Son Dakika
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Denizlispor, Mesut Bakkal ile yola devam ediyor

15.06.2022 21:39
Denizlispor, Mesut Bakkal ile yola devam ediyor

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, teknik direktör Mesut Bakkal'la yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirterek, "Mesut hocamız Denizlispor'a olan bağlılığını bir kez daha göstererek, hiçbir maddi konuya değinmeden kulübe hizmet etmeye hazır olduğunu söyledi.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, teknik direktör Mesut Bakkal'la yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirterek, "Mesut hocamız Denizlispor'a olan bağlılığını bir kez daha göstererek, hiçbir maddi konuya değinmeden kulübe hizmet etmeye hazır olduğunu söyledi. Önümüzdeki sezon hocamızla daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.

A. Denizlispor, teknik direktör Mesut Bakkal'la anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon 15 haftada topladığı 30 puanla, maç başına 2 puan ortalamasını tutturarak takımı ligde bırakan teknik direktör Mesut Bakkal'la yaptıkları son görüşmede anlaşmaya vardıklarını söyleyen A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Sezon bittikten sonra hocamızla sürekli temas halindeydik. Bizim kendisiyle yola devam etme isteğimiz, kendisinin de 'Burası benim kulübüm' dediği Denizlispor'da görevini sürdürme arzusu vardı. Hocamız sezon biter bitmez, kadronun korunması konusunda açıklama yapmıştı. Bizim de ilk hedefimiz buydu. Temaslarımızın büyük bölümünde hep bu konu üzerinde çalıştık" dedi.

Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın geçtiğimiz sezon olduğu gibi hiçbir maddi şart öne sürmeden görevi kabul ettiğini ifade eden Uz, "Hocamız bir kez daha Denizlispor'a olan sevgisini ortaya koydu. Görüşmelerimizde maddi konulara neredeyse hiç değinmedik. Kulübün menfaatleri çerçevesinde karşılıklı olarak neler yapabileceğimiz konuşuldu. Ortak hedef Denizlispor'un başarısı olunca diğer konular hep arka planda kaldı ve hocamız takımın başında kaldı. Kendisine gösterdiği fedakarlık, bizimle çalışma isteği ve güveni ile kulübe olan bağlılığından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede imzaları atarak işin resmi prosedürünü de halledeceğiz. Aldığımız kararın herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

(Mehmet Barlas/İHA)

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Kaynak: İHA

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