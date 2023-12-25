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Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati: İlk yarıyı 3 puanla kapatmak, ikinci yarıya daha moralli başlamamızı sağlayacak - Son Dakika
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Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati: İlk yarıyı 3 puanla kapatmak, ikinci yarıya daha moralli başlamamızı sağlayacak

Denizlispor, Belediye Derincespor'u mağlup ederek ilk yarıyı 3 puanla tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati, galibiyetin takımı moralli bir şekilde ikinci yarıya başlatacağını belirtti.

Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati: İlk yarıyı 3 puanla kapatmak, ikinci yarıya daha moralli başlamamızı sağlayacak
25.12.2023 - 11:07,
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Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Belediye Derincespor galibiyetiyle çıkışa başladıklarını belirterek, "İlk yarıyı 3 puanla kapatmak, ikinci yarıya daha moralli başlamamızı sağlayacak" dedi.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 19.haftasında konuk ettiği Belediye Derincespor'u Bekir Turaç Böke'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Denizlispor, ilk yarıyı 18 puanla 16. sırada tamamladı. Uşakspor deplasmanından puanla döndükten sonra iç sahadaki son maçında Derince Belediyespor'u da mağlup ederek puan cetvelindeki en yakın rakipleriyle olan mücadelesinden avantajlı ayrılan Yeşil Siyahlılar, devre arasına mutlu girdi. Cezalı ve sakat oyuncuların çok olmasına rağmen Belediye Derincespor karşısına eksik çıkmadıklarını, maçın başından sonuna kadar üstün bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Uşakspor maçında 9 kişiyle 2 farklı mağlubiyetten puan çıkarmamız, takım olarak inancımızın bir göstergesiydi. Belediye Derincespor maçında çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Maçın başından sonuna kadar disiplinli oynadık. Hem ilk 11'de başlayan hem de sonradan oyuna giren oyuncularım oyun planına sadık kalarak mücadele ettiler. Taraftarlarımızın büyük desteği de galibiyetimizde önemli rol oynadı. Maça gelerek bize desteklerini esirgemeyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini belirten Bizati, "İlk yarıyı galibiyetle tamamlamak ikinci yarıya daha moralli başlamamızı sağlayacak. 28 Aralık Perşembe gününe kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 28 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında oyuncularımıza 4 gün izin vereceğiz ve 2 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati: İlk yarıyı 3 puanla kapatmak, ikinci yarıya daha moralli başlamamızı sağlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati: İlk yarıyı 3 puanla kapatmak, ikinci yarıya daha moralli başlamamızı sağlayacak - Son Dakika
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