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Denizlispor'un golcüsü Bekir Turaç Böke, 2. Lig'in en skorer futbolcusu - Son Dakika
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Denizlispor'un golcüsü Bekir Turaç Böke, 2. Lig'in en skorer futbolcusu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor'un golcüsü Bekir Turaç Böke, sezonun ilk devresinde attığı 11 golle ligin en skorer futbolcusu oldu. 24 yaşındaki santrfor, son 4 maçta takımının gollerini kaydederek düşme hattından kurtulma umutlarını artırdı.

Denizlispor\'un golcüsü Bekir Turaç Böke, 2. Lig\'in en skorer futbolcusu
26.12.2023 - 11:24,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde devrenin son 4 maçını 7 puanla geçerek düşme hattından kurtulma yarışında umutlanan Denizlispor'u golleriyle taşıyan Bekir Turaç Böke, krallık yarışında da zirvede yer aldı. Yeşil-siyahlı ekibin sezonun ilk yarısında 18 maçta bulduğu 19 golün 11'ini tek başına kaydederek skor yükünü çeken 24 yaşındaki santrfor, tüm 2'nci Lig'de ilk devrenin en skorer futbolcusu oldu. Denizlispor'da 2021-2022 sezonundan beri kadroda yer alan gutbolcu, bu yıl alınan 4 galibiyete de golleriyle direkt katkı yaptı. Bekir Turaç, son 4 haftada 1-0 kazanılan Aksaray Bld ve 2-1 galip gelinen son Bld Derince maçlarında takımının gollerini kaydetti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Denizlispor'un golcüsü Bekir Turaç Böke, 2. Lig'in en skorer futbolcusu - Son Dakika
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